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Воскресенье, 14 августа 2022, 16:19 мск

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Украинские формирования продолжают обстрелы ДНР: погибли пять мирных жителей

Украинские вооруженные формирования не остановили обстрелы территории Донецкой народной республики. За минувшие сутки было нанесено 57 огневых ударов, в результате чего погибли пять мирных жителей, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики, в числе которых Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Старомихайловка. Повреждено в общей сложности 46 домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Донецке, Макеевке, Горловке и Старомихайловке.

Сегодня утром украинские формирования продолжили обстрелы. Огнь ведется по Донецку, Горловке и другим населенным пунктам.

Донецк, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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