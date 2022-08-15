Более 50 наемников из Польши и Германии попали под удар ВС РФ

Высокоточный удар разбил пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Так называемый иностранный легион ВСУ потерял более 50 человек убитыми и раненными. Среди них были боевики из Польши и Германии, сообщили в Минобороны РФ.

Более 260 националистов уничтожены под Угледаром, Водяным и Добровольем в ДНР. Еще порядка 160 погибли от удара армейской авиации ВКС России в районе Белогорки и Лозового в Херсонской области. Также уничтожены живая сила и военная техника ВСУ около Мерефа Харьковской области, Константиновки в ДНР, Великомихайловки Днепропетровской области и в городе Николаев.

Под Марьинкой ВС РФ ликвидировали более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. А на Соледарском направлении 15-й батальон 58-й мотопехотной бригады ВСУ потерял более половины личного состава.

Киевский режим лишился склада ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области, трех складов боеприпасов в ДНР, двух складов топлива для военной техники в Харьковской области.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска в ДНР. Подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО над Новотроицким в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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