Пять мирных жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов

До пяти человек увеличилось число погибших мирных жителей Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, 15 августа. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

Украинские формирования «обстреляли Петровский район Донецка, по улице Летчиков погиб мужчина», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня штаб теробороны заявил о трех погибших в результате украинских обстрелов жителях Куйбышевского района Донецка и погибшей жительнице Кировского района города.

Донецк ежедневно подвергается ударам со стороны ВСУ, каждый день из-за обстрелов гибнут мирные жители.

Донецк, Наталья Петрова

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