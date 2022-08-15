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Понедельник, 15 августа 2022, 15:28 мск

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Пять мирных жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов

Фото: glavcom.ua

До пяти человек увеличилось число погибших мирных жителей Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, 15 августа. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

Украинские формирования «обстреляли Петровский район Донецка, по улице Летчиков погиб мужчина», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня штаб теробороны заявил о трех погибших в результате украинских обстрелов жителях Куйбышевского района Донецка и погибшей жительнице Кировского района города.

Донецк ежедневно подвергается ударам со стороны ВСУ, каждый день из-за обстрелов гибнут мирные жители.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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