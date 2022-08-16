Российские силы разбили два взвода РСЗО «Град» в ДНР

Российские силы разбили два взвода РСЗО «Град» под Владимировкой в Донецкой народной республике и Верхнопольем в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка в ДНР, Полтавка и Новоандреевка в Запорожской области», – говорится в сообщении.

За сутки уничтожены семь пунктов управления ВСУ и радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе Баштанки Николаевской области. Разбиты склады боеприпасов ВСУ в районе Зайцево в ДНР и горючего под Андреевкой в Харьковской области.

Также уничтожена живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах. В том числе, высокоточным ударом в Херсонской области уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов ВСУ. В районе Артёмовска в ДНР убиты более 50 националистов из 72-й мотопехотной бригады.

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Луганской народной республикой и Херсонской областью. Три снаряда РСЗО перехвачены над Новогнатовкой в ДНР, Каменкой и Дорошенково в Харьковской области.

Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса 24 февраля. Российские силы совместно с союзниками освободили территорию ЛНР и продолжают работу по освобождению ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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