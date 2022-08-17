Залужный признал тяжелое положение ВСУ

Украинские войска находятся в тяжелом положении под натиском российских и союзных сил, признал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Позиции ВСУ обстреливаются порядка 700-800 раз за день, при том, российские войска ведут наступление по всей линии столкновения. Но основной натиск сосредоточен на том, чтобы выдавить украинские войска с территории Донецкой народной республики.

«Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка», – приводят «Известия» сообщение Залужного в телеграм-канале.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ в 182 районах. В том числе, более 50 националистов и шесть единиц техники поражены ударами по позициям 72-й мотопехотной бригады под Артемовском в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Киевский режим продолжает обстреливать территорию Луганской народной республики, где военные действия уже не идут.

Киев, Наталья Рязанова

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