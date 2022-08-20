Минобороны РФ заявило о химической атаке ВСУ против российских военных в Запорожье

Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области химические отравляющие вещества.

«31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа В», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там отметили, что специалисты Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ в Санкт-Петербурге провели дополнительный анализ, который также подтвердил наличие упоминаемого органического яда искусственного происхождения.

В Минобороны обвинили киевский режим в санкционировании терактов против российских военнослужащих и мирного населения с применением химических отравляющих веществ на фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах.

В настоящее время по данному факту готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов, сообщили в ведомстве.

«Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – прим. ред.) через постоянное представительство России», – говорится в заявлении.

Кроме того, по информации Минобороны, в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее сообщалось, что Сальдо проходит лечение в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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