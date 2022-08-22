Российская ПВО уничтожила снаряды HIMARS в небе над Херсонщиной

Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS в небе над Каховкой в Херсонской области. Всего перехвачено 13 реактивных снарядов, а также сбито пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая пункт управления 102-й бригады территориальной обороны под Полтавкой. При ударе уничтожены до 30 националистов и 14 единиц военной техники.

Также разбита радиолокационная станция наведения украинского ЗРК С-300, радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США. Уничтожены пусковая установка ЗРК «Бук-М1», два взвода РСЗО «Град» под Кодемой и Соледаром, три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районе Серебрянки, Маяков и Лиманов, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Харьковской области.

ВСУ лишилась шести складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, в Донецкой народной республике.

За сутки также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Так, 28-я механизированная бригады ВСУ лишилась более 50 националистов и семи единиц военной техники на позициях под Лупарево Николаевской области. Уничтожены порядка 100 националистов, два танка и 15 автомобилей во время ударов ВС РФ по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Зайцево, 112-й бригады терробороны под Артемовском и 101-й бригады терробороны под Яковлевкой.

Россия проводит специальную военную операцию для демилитаризации и денацификации Украины. СВО начата 24 февраля по просьбе руководства Донецкой и Луганской республик.

Москва, Наталья Рязанова

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