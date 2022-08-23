Минобороны РФ рассказало об успешном наступлении в ходе СВО

Российские войска за сутки уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 164 районах. Порядка 200 националистов убиты под Славянском и Константиновкой в Донецкой Народной Республике. А остатки разбитого 2-го механизированного батальона 66-й механизированной бригады ВСУ просто сбежали с позиций под Новомихайловкой.

«В районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР», – рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские войска и союзные силы успешно наступают на Донецком направлении. Противник выбит из поселка Благодатовка и соседних сел. На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки ВСУ лишились 28-й механизированной бригады, а союзные войска вышли к границе Николаевской области. Освобождено Комсомольское, а оборона противника сдвинута на три километра вглубь территории.

«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км. Под контроль взяты 36 кв. км территории Херсонской области. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск», – добавил Конашенков.

ВС РФ продолжают окружать группировку ВСУ под Авдеевкой, а районе Артемовска союзные силы вплотную подошли Зайцево – важному узлу обороны города.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля. Россия ввела войска в Донецкую и Луганскую народные республики по просьбе их руководства. Кремль поставил перед ВС РФ задачи денацификации и демилитаризации Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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