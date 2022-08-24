ВС РФ разбили 47 артподразделений ВСУ за сутки

Российские силы разбили 47 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. ВСУ также лишились взвода РСЗО «Смерч» в Харьковской области и четырех взводов РСЗО «Град» в Николаевской области и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены: семь пунктов управления, пять складов с боеприпасами, Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ под Ореховым в Запорожской области. Российские силы уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 212 районах.

В рамках контрбатарейной борьбы поражена реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган», а также три взвода гаубиц Д-30.

«Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое в ДНР. В районе Каменки в Харьковской области перехвачены два украинских снаряда РСЗО», – добавил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным МО РФ, с начала проведения военной спецоперации уничтожено: 1803 украинских беспилотных, 268 самолетов, 148 вертолетов. Разбиты 369 зенитных ракетных комплексов, 819 боевых машин РСЗО, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов.

Москва, Наталья Рязанова

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