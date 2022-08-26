ВС РФ уничтожили стрелявшую по ЗАЭС американскую гаубицу ВСУ

Российские силы высокоточным ударом уничтожили гаубицу М777 американского производства, из которой ВСУ обстреливали Запорожскую атомную электростанцию.

По данным Минобороны РФ, ЗАЭС за минувшие сутки дважды была мишенью крупнокалиберных артиллерийских орудий ВСУ. Четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один – в районе специального корпуса № 1.

«Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», – говорится в сообщении МО РФ.

За сутки российскими войсками поражены девять пунктов управления ВСУ, радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300 в Харьковской области, пять украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также хранилище топлива. ВС РФ подавили три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода гаубиц Д-30, два взвода орудий «Гиацинт-Б».

Уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах. Так, ВСУ лишились более 50 националистов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе Северска и Яковлевки в ДНР. Большие потери деморализовали военных в 53-й и 93-й механизированных бригадах. Остатки этих подразделений бежали с позиций в Новомихайловке в ДНР и из Дибровного в Харьковской области соответственно.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в районе Новой Каховки в Херсонской области и шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районе Донецка, Изюма, Новотроицкого и Берислава.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Основными задачами СВО стали защита на селения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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