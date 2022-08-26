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Пятница, 26 августа 2022, 17:42 мск

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Киев начал подготовку к «большой войне» с Россией в 2019 году – секретарь СНБО

Фото: glavcom.ua

Киев начал подготовку к «большой войне» с Россией в 2019 году. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, это решение было принято после переговоров по минским соглашениям.

«Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия, мягко говоря, он сказал – «нет, друзья, Минска-3 не будет, мы будем отстаивать свою страну». На следующий день поняли, что большая война с РФ неизбежна», – цитирует РИА «Новости» выступление Данилова в эфире телеканала NTA.

Секретарь СНБО отметил, что подготовку начали вести «очень осторожно», поэтому после 180 дней российской спецоперации «мы на своей территории». Данилов пояснил, что эта информация не афишировалась намеренно. «Если бы мы вас предупреждали, что завтра будет война, если бы у нас не происходили определенные события, то на сегодняшний день враг бы был уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах», – заявил он.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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