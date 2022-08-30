Украина при «контрнаступлении» потеряла более 1200 военных – Минобороны РФ

Потери украинской армии при вчерашней разгромной попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях составили более 1200 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России во вторник, 30 августа.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что российские войска, отражая наступление украинских военных, разгромили подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, переброшенной для участия в операции из Западной Украины. При этом, как уточнили в ведомстве, в плен сдались 5 военнослужащих этой бригады.

Ранее сообщалось, что ВСУ в понедельник, 29 июля, предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Украинские военные при поддержке тяжелой техники и авиации пошли в атаку по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского, отмечало Минобороны РФ. В ходе «контрнаступления», как указывали российские военные накануне, украинская армия потеряла более 500 военных, 26 танков и 23 боевые машины пехоты и два штурмовика Су-25.

Москва, Наталья Петрова

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