Минобороны заявило о провале попытки Киева возобновить «контрнаступление на Херсон»

Попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. Об этом заявили официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, украинские вооруженные силы потеряли более 1700 военных и 184 единиц техники.

«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», – рассказал Конашенков на брифинге. Он уточнил, что в районе населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. «В настоящее время завершается уничтожение его остатков», – добавил представитель Минобороны.

Также Конашенков сообщил, что на помощь заблокированным силам ВСУ украинские подразделения переправили через реку Ингулец 12 танков, которые получили от Польши. Часть из них была уничтожена, а несколько танков пыталась отступить, но подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, на подконтрольную ВСУ территорию, добавил генерал.

По данным Минобороны России, за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинская армия потеряла четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29, сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8.

«Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих», – сказал Конашенков.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВСУ понесли масштабные потери в результате разгрома при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях, предпринятой 29 августа. Отмечалось, что ВС РФ за сутки уничтожили более 1200 украинских военных.

Москва, Наталья Петрова

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