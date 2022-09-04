ВС РФ разбили штаб националистического формирования «Кракен»

Российские силы разбили штаб националистического формирования «Кракен» под Харьковом. ВС РФ лишили пунктов управления 66-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Елизаветовки в Донецкой Народной Республике и 65-ю – под Никольским в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за сутки поражены четыре пункта управления. Также уничтожены три склада боеприпасов, 57 артиллерийских подразделений.

Поражена живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. В частности, на Николаево-Криворожском направлении пресечены попытки продвижения украинских сил. ВКС России высокоточным оружием уничтожили 120 человек и 11 единиц бронированной в месте расположения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Краматорска. Там же уничтожен украинский склад боеприпасов.

Порядка 110 боевиков из 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ликвидированы под Гусаровкой в Харьковской области и Адамовкой в ДНР. По данным МО РФ, киевский режим готовится отправить в эти подразделения свежие силы, мобилизованные в западных и центральных областях Украины.

«В районе Курахово в ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50 иностранных боевиков. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял более 150 военнослужащих», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также при попытках наступления ВСУ за сутки лишилась штурмовика Су-25, 11 танков, 17 БМП, в их числе четырех американских «Брэдли», 10 бронемашин, пяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

За минувшие 24 часа российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. В районе Каховской ГЭС перехвачены семь снарядов РСЗО, из которых четыре – HIMARS производства США.

Представитель министерства добавил, что 3 сентября киевские режим использовал восемь беспилотников с подвесными боеприпасами для атаки Запорожской АЭС. Российские силы с помощью средств РЭБ блокировали беспилотники и заставили их сбросить боеприпас в над безлюдной местностью.

Москва, Наталья Рязанова

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