Херсонская область взяла паузу с референдумом о присоединении к России

Херсонская область решила взять паузу с проведением референдума о вхождении в состав России из соображений безопасности. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что область готова к плебисциту.

«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем – накормить население, обезопасить население», – сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».

При этом, подчеркнул он, недавние угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук не помешают проведению референдума в Херсонской области. Ранее она пригрозила 12-летним тюремным сроком с конфискацией имущества местным жителям за участие в голосовании. «Это освобожденная территория, <…> угрозы – это все просто бессмысленный крик», – сказал Стремоусов. По его словам, «люди готовы бежать на референдум, чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить».

Ранее сообщалось, что референдумы на вышедших из-под контроля Украины территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей планируется провести до конца осени. Напомним, 8 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Сроки плебисцита в документе не уточняется. В Херсоне подобного документа пока не выпускали.

Херсон, Наталья Петрова

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