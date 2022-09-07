Российские силы освободили Кодему в ДНР

Российские силы полностью очистили Кодему от украинских боевиков, сообщили в министерстве обороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема», – говорится в сообщении.

За сутки уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах. Так, ВС РФ высокоточным ударом разбили пункт дислокации националистического формирования «Кракен» под Харьковом. Уничтожено до 30 националистов и 10 машин. ВСУ потеряли еще 40 человек убитыми и более 80 ранеными после удара по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны около поселений Пришиб, Яворское и Андреевка в Харьковской области.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, 47 артиллерийских подразделений. Также разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Зеленодольска в Днепропетровской области», – говорится в сообщении МО РФ.

Под Константиновкой уничтожены цеха, производившие реактивные снаряды к украинским системам залпового огня «Ольха». Ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, хранилище топлива для военной техники ВСУ объёмом более 5,5 тыс. тонн.

Средства ПВО за минувшие 24 часа сбили восемь украинских беспилотников, перехватили 20 снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», баллистическую ракету «Точка-У».

Москва, Наталья Рязанова

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