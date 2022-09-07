Украина ждет 3 миллиарда евро от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 7 сентября, заявил, что Киев ожидает получить оставшиеся 3 млрд. евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза до конца текущего года, – сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что Шмыгаль сказал следующее: «Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд. евро. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд. евро. Еще 3 млрд. ожидаем до конца этого года. Благодарен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен за быстрое и своевременное решение. Надеемся на столь же быстрое принятие предложения Европейским парламентом и Советом ЕС»

Также украинский премьер заявил, что уже начаты переговоры о новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год.

«Нам будет необходима поддержка от ЕС в размере 12 млрд. евро на следующий год», – сказал Шмыгаль на заседании кабмина Украины.

Киев, Иван Бабурин

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