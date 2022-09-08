Комиссия примет решение о дальнейшей работе Запорожской АЭС

Специальная комиссия сегодня, 8 сентября, примет решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

«Сегодня будет собираться комиссия по поводу дальнейшей работы АЭС и принимать решение о дальнейшем режиме работы станции после ремонта линий электропередач», – заявил Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что работа пятого энергоблока атомной станции приостановлена, шестой работает не на полную мощность. «Сгенерированные мощности не могут выбрасываться в общую систему (из-за повреждений ЛЭП – прим. ред.). Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме», – пояснил Волга.

Ранее глава военно-гражанской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Известиям» допустил полную остановку работы ЗАЭС при продолжении обстрелов станции украинскими военными. Непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС несут риск того, что «мы вынуждены будем выключить атомную станцию», – сказал он.

Балицкий счел невозможным создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной станции. С таким предложением ранее выступили эксперты МАГАТЭ в опубликованном отчете по итогам визита на ЗАЭС.

«Допустим, российская сторона на это пойдет и создаст [зону безопасности]. Но вы понимаете, что они (Украина. – прим. ред.) обстреливали, обстреливают и будут обстреливать. Мы можем создавать всё, что хотим, но они не будут действовать по нашим правилам», – заявила глава ВГА Запорожья.

«Мы-то создадим демилитаризованную зону, но это как уличные драки – нельзя договориться, что здесь бьем, а здесь нет», – заключил он. По его мнению, украинская сторона продолжает обстреливать атомную станцию, чтобы превратить область в выжженную землю, поскольку осознает, что уже не сможет вернуть контроль над этой территорией.

Надо отметить, что инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС не привела к прекращению артиллерийских обстрелов территории станции и города Энергодара со стороны ВСУ. Накануне массированные удары по Энергодару вновь привели к временному отключению энергоснабжения города.

МАГАТЭ 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС, в котором выступило с призывом прекратить обстрелы станции и ее окрестностей для поддержания физической целостности станции, а также создать зону безопасности вокруг АЭС во избежание ядерных инцидентов. В документе при этом не указано, что обстрелы ведут ВСУ.

Энергодар, Наталья Петрова

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