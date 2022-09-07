ВСУ снова подвергли Энергодар массированному обстрелу, город обесточен

Украинские войска начали массированный обстрел Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС. В результате артиллерийского удара город обесточен. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram.

Он добавил, что мощность единственного работающего энергоблока – шестого – снижена до 135-140МВт.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Надо отметить, что ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС, несмотря на присутствие постоянных наблюдателей МАГАТЭ. Накануне, по данным Минобороны России, Энергодар трижды подвергался артобстрелам со стороны украинской армии. Город остался без электроснабжения в результате попадания в трансформаторную станцию. 16 снарядов были выпущены со стороны населенных пунктов Ильинка и Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища. Российская артиллерия подавила огневые средства противника.

МАГАТЭ 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС, в котором выступило с призывом прекратить обстрелы станции и ее окрестностей для поддержания физической целостности станции, а также создать зону безопасности вокруг АЭС во избежание ядерных инцидентов. Надо отметить, что в докладе впрямую не сказано, что обстрелы ведутся со стороны украинской армии.

Москва, Наталья Петрова

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