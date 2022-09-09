ВС РФ отбили несколько атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Киевский режим несколько раз пытался атаковать на Николаево-Криворожском направлении, но был отброшен. Российские силы нанесли ВСУ поражение в живой силе и технике 46-й аэромобильной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригаде около Безыменного, Новогригорьевки в Николаевской области и Сухого Ставка в Херсонской области.

«За сутки на этом направлении противник потерял более 270 военнослужащих, три танка, четыре БМП и семь других бронемашин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ударами поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» около поселения Пришиб Харьковской области, 93-й механизированной бригады ВСУ под Артемовском в ДНР. Разбиты места размещения 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады под Харьковом. ВСУ лишились более 100 боевиков убитыми и свыше 120 ранеными, 16 единиц военной спецтехники.

Всего за минувшие 24 часа российские силы разбили военных и технику ВСУ в 153 районах.

Поражены восемь пунктов управления ВСУ, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 52 артиллерийских подразделения. В районе Червоного Донца Харьковской области ВС РФ уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в районе Ровнополья Запорожской области – американскую гаубицу М-777.

Средства ПВО сбили шесть беспилотников, 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» над Каховской ГЭС, Новой Каховкой и Голой Пристанью в Херсонской области.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар выпущено 27 снарядов. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества», – добавил представитель МО РФ.

Обстрелы велись со стороны Марганца, в другого берега Каховского водохранилища. Российская артиллерия засекла и уничтожила огневую точку противника.

Москва, Наталья Рязанова

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