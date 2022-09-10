Бьем по всем фронтам: новая сводка Минобороны РФ о спецоперации на Украине

Российские войска уничтожили десятки единиц военной техники, несколько командных пунктов и сотни военнослужащих украинской армии в ходе спецоперации. Об этом говорится в официальном сообщении министерства обороны РФ.

В частности, высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР). Уничтожено до трёхсот украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники.

В то же время в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах.

При этом уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово, Константиновка и Северск в ДНР, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области. В районе населённого пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая. В районе населенного пункта Новосёловка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в ДНР. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Светлана Антонова

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