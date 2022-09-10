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Суббота, 10 сентября 2022, 18:24 мск

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Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск на донецком направлении

Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

«В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – пояснили в Минобороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что за трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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