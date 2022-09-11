Украинские войска целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру

Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными силами территории продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередач. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ.

В частности, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества.

На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий.

1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров. Вчера 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно.

Москва, Светлана Антонова

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