США передавали Киеву разведданные для контрнаступления ВСУ – признание сенатора

США передавали разведданные украинской стороне для проведения контрнаступления. Об этом сообщил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер в эфире CNN.

Политик заявил, что продвижение ВСУ стало возможным, в том числе, в результате «колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО». Согласно признанию сенатора, американская разведка совместно с союзниками, в частности Великобританией, передавала Украине информацию.

Ранее сегодня газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что разведка США консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом в рамках усиления сотрудничества с украинской стороной.

Неназванные представители американской администрации предпочли не раскрывать сведения о том, какой объем информации спецслужбы США передали Украине по вопросу контрнаступления. Один из них лишь отметил, что американцы постоянно обсуждали с украинскими военными способы остановить наступление России на востоке страны.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Минобороны России сообщило о «перегруппировке» российских войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, и переброске их на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса.

Вашингтон, Наталья Петрова

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