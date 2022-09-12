Российских учителей, захваченных киевскими неонацистами, грозят судить как военных преступников

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник, 12 сентября, заявила, что российских учителей, арестованных на занятых силами ВСУ территориях, будут судить, как военных преступников за преподавание в местных школах по учебной программе РФ, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В комментарии Стране» Верещук сказала: «Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно».

«Российских учителей будут судить по ст.438 УКУ «Нарушение законов и обычаев войны». Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обменов «невоеннопленных», – заявила Верещук.

Вице-премьер Украины также сказала, что украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, будут судить за «коллаборационную деятельность».

«Там серьезные сроки наказания, и я еще раз призываю всех педагогов на временно оккупированных территориях: ни в коем случае не идти на сотрудничество с врагом и оккупантом, как можно быстрее эвакуироваться и тем самым сохранить свои жизнь и здоровье», – сказала Ирина Верещук.

Киев, Иван Бабурин

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