«Все педагоги под защитой»: Минпросвещения отрицает задержание учителей из РФ в Харьковской области

Минпросвещения России опровергло информацию об аресте в Харьковской области российских учителей и привлечении их к уголовной ответственности. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что все педагоги из России, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, находятся на территориях, подконтрольных ВС РФ и военным ДНР и ЛНР.

«Российские учителя находятся под защитой», – сообщил министр, чьи слова приводятся в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена». Он подчеркнул, что «провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий». «Запугивать учителей их работой – очевидно, что это очередное безумие», – заявил Кравцов.

Министр уточнил, что с 1 сентября в освобожденных территориях Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ, там работают местные педагоги.

Накануне украинские СМИ сообщили, что на оставленных ВС РФ территориях Харьковской области задержаны российские учителя. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что их будут судить по ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Она также заявила, что украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, будут судить за «коллаборационную деятельность».

Тем временем, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области». Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram. Представителями киевского режима преподавание в региональных школах по российской учебной программе «квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование». «По поручению главы ведомства следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – отметили в СКР.

Москва, Наталья Петрова

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