Энергодар готовят к обороне от атаки ВСУ – власти города

Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, готовят к возможной атаке со стороны украинских войск. ВСУ концентрируют значительные силы на противоположном берегу. Об этом заявил глава Энергодара Александр Волга.

По его словам, вероятны провокации украинской армии в районе Энергодара. Он подчеркнул, что подразделения Минобороны России и Росгвардии готовы к любым действиям ВСУ.

«Что-то задумали и, естественно, к этому моменту мы готовим и город, потенциально, к каким-то мероприятиям, которые могут исходить с той стороны. Готовы и подразделения министерства обороны, и Росгвардии, которые занимаются безопасностью как города, так и Запорожской АЭС», – заявил Волга.

Ранее сегодня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская боевая техника сконцентрирована практически вдоль всей линии боестолкновения в Запорожье. Накануне он заявил, что Киев готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС, перебрасывая в район ракетное вооружение и артиллерию.

Тем временем, в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский поставил задачу для ВСУ захватить Энергодар и Запорожскую АЭС, чтобы решить проблему прохождения зимнего сезона с наименьшими трудностями.

Москва, Наталья Петрова

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