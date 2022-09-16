Украину ждет конец, если Москва перейдет от спецоперации к войне – посол России

Если Россия перейдет от специальной операции к настоящим военным действиям, Украине придет конец. Об этом заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

«Это спецоперация с российской стороны. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец в очень короткое время», – цитирует слова дипломата издание Expressen.

Посол также заявил, что Россию невозможно изолировать от мира, потому что это «не страна, а континент». Он призвал страны Запада не забывать об этом.

Татаринцев, касаясь темы спецоперации на Украине, отметил, что побеждает Россия. «Мы побеждаем. Вы должны это записать», – резюмировал дипломат.

Москва, Наталья Петрова

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