Премьер-министр Венгрии: Украина может лишиться до половины территории

Украина может потерять до половины своей территории. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский гражданский союз», сообщает издание Nepszava.

По мнению венгерского премьера, украинский конфликт может продолжаться до 2030 года, а Украина в итоге может потерять треть или даже половину своей территории.

Орбан возложил на коллективный Запад ответственность за полномасштабные боевые действия на Украине. Как считает премьер-министр, военные действия могли бы быть локальными, но вмешались западные страны и сделали конфликт глобальным. И теперь Европа стреляет себе в ногу, вводя санкции против России, отметил Орбан.

По его прогнозу, из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против РФ, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности.

В материале также обращается внимание на, что переговоры между европейскими лидерами о продлении антироссийского санкционного пакета еще на полгода ожидаются осенью, и, как полагает Орбан, «необходимо приложить усилия, чтобы не допустить продления санкций». Премьер Венгрии осознает, что пока он практически единственный среди лидеров стран-членов ЕС с этой позицией, пишет издание. Но, говоря о парламентских выборах в Италии в сентябре, Орбан выразил надежду на то, что после выборов в Италии будет сформировано правительство, которое поддержит Будапешт в этом.

По мнению Орбана, введение санкций против России свидетельствует о том, что в Европе нет лидера, который отстаивает интересы континента. Он вновь заявил, что к 2030 году еврозона и даже сам Евросоюз могут развалиться.

Ранее бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в «неестественных границах» и должна уступить территории России, Венгрии, Польше и Румынии. По его мнению, Венгрии должно отойти Закарпатье, Польше – Галичина, Румынии – Буковина и России – Донбасс и Крым. Это территории не Украины, а других стран, полагает Марга.

По его мнению, конфликт на Украине можно решить через достижение соглашения между Россией, Украиной, США, Германией и КНР. В противном случае в Европе не будет мира, а из-за этого пострадает демократия, отметил экс-министр.

Посольство Украины в Румынии назвало заявление Марги неприемлемым. Там считают, что своими высказываниями бывший министр ставит под сомнение базовые принципы международного права, в частности, положение о нерушимости границ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»