Армия РФ нанесла удары по наемникам американской ЧВК и уничтожила более 500 украинских военных

Российская армия отразила очередную попытку наступления украинских войск в Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 180 человек. В ходе ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии по украинским позициям в Запорожской, Харьковской областях и ДНР были уничтожены более 350 военнослужащих. Также поражены пункты базирования наемников американской ЧВК Academi в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на Николаево-Криворожском направлении украинская армия «силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимала безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области». Все атаки были успешно отражены, рассказал Конашенков.

Кроме того, российские войска в районе Николаева нанесли удар высокоточным оружием по личному составу и военной технике подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей», – уточнил представитель Минобороны.

Также, по данным ведомства, в районе населенного пункта Кирово Запорожской области нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники, сообщил Конашенков.

В ДНР, по его словам, армия РФ ударила по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артёмовск и Зайцево. Украинская армия потеряла более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники. В боях в районе Зайцово 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава.

В Харьковской области ударами авиации поражены места сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев. Кроме того, нанесены удары по подразделениям 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки и 3-го отдельного батальона теробороны в районе Миролюбовки Херсонской области. Всего уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники, рассказал Конашенков.

Также сообщается, что российские военные нанесли удары в районах Краматорска и Николаевки по пунктам базирования иностранных военнослужащих американской ЧВК Academi, более известной под своим старым названием Blackwater, и националистического формирования «Кракен».

Кроме того, под Харьковом ВС РФ разбомбили склад украинской армии с боеприпасами западного производства. «В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области», – рассказал Конашенков.

Также российские военные уничтожили 155-мм американскую гаубицу М777 в районе Краматорска и сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS в районе Херсона и Новой Каховки Херсонской области. В районе населенного пункта Двуречье разбит радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Васюковки в ДНР уничтожена радиолокационная станция ПВО.

За сутки российскими средствами ПВО сбито восемь украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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