Херсон вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны армии Украины

Сегодня днем украинские войска снова обстреляли Херсон. Система ПВО сбила все ракеты. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны перехватили все 6 ракет. О пострадавших не сообщается. «Прямых попаданий по администрации нет», – уточнил Стремоусов.

Позже администрация Херсонской области сообщила, что в Херсоне было зафиксировано пять взрывов, из которых четыре – работа ПВО. Целью укариснких военных предположительно стал Центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия», который находится в парке «Юбилейный».

«Ракета упала непосредственно на территории парка, где в воскресный день собираются сотни и тысячи херсонцев, включая детей. По счастливой случайности никто не пострадал», – говорится в сообщении. В администрации уточнили, что незначительные повреждения получили ближайшие здания.

Напомним, в пятницу, 16 сентября, ВСУ обстреляли здание администрации Херсонской области из ракетных комплексов HIMARS. В тот момент в здании проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. Здание получило серьезные повреждения. В результате удара, по последним данным, погибли четыре человека. Еще 13 пострадали.

Херсон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»