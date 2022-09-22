Оборонные компании США тестируют новое оружие на Украине

Военно-промышленные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов. Об этом заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов изданию Military Times.

По его сведениям, в настоящее время некоторые фирмы этим ведут такую работу.

«Если у оборонных компаний есть какие-либо пилотные проекты или идеи, которые нужно испытать перед массовым производством, то вы можете отправить их нам», – сказал Гаврилов.

В дальнейшем оружие, проверенное в украинском конфликте, будет легко продать, добавил он.

Ранее, в июле глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о превращении его страны в испытательный полигон. Он пригласил западных производителей вооружений протестировать их новинки на поле боя против России.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский на сессии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, в заранее записанном видеообращении попросил предоставить Киеву наступательные вооружения дальнего радиуса действия, системы ПВО, а также военное снаряжение и боеприпасы.

Москва, Наталья Петрова

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