Российские силы разбили взвод реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства около Березнеговатого в Николаевской области. За сутки также уничтожены 72 украинских артиллерийских подразделения, сообщили в Минобороны РФ.

Также в районах Великой Костромки в Днепропетровской области, Днепровского и Явкино в Николаевской разбиты три артиллерийских взвода американских гаубиц М777. Высокоточные ракеты поразили под Северском расположение 17-й танковой бригады, лишившейся более 90 военных. Также уничтожен склад с 1000 боеприпасов к минометам, еще четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ разбиты около Моначиновки Харьковской области, Полтавки и Ольговского Запорожской области.

За сутки российские силы уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах. Так, под Моначиновкой киевский режим лишился около 100 боевиков 93-й механизированной бригады, 20 единиц техники, в том числе установки РСЗО HIMARS.

Порядка 150 боевиков уничтожены высокоточным оружием ВКС России под Запорожьем, где стояли 65-ая мотопехотная бригада, 19-й конвойный батальон и так называемый иностранный легион ВСУ. А остатки разбитого 96-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ бежали с боевых позиций в Херсонской области, полностью лишившись боеспособности.

«Средствами ПВО за сутки сбиты 17 беспилотников в Донецкой Народной Республике, Николаевской и Херсонской областях. В воздухе уничтожено 37 реактивных снарядов, из них 27 – от систем HIMARS над Сватово в Луганской Народной Республике, Каховской ГЭС и Херсоном. В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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