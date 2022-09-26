ВС РФ уничтожили 100 боевиков иностранного легиона ВСУ

ВКС России поразили места расположения так называемого иностранного легиона ВСУ и подразделений националистических формирований под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Высокоточными ударами ликвидировано порядка 100 боевиков, рассказали в Минобороны РФ.

Российские силы разбили пять пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. ВС РФ одним ракетным ударом уничтожили 25 военных и ранили более 40 около Часова Яра в ДНР. Там в передовом пункте управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ проходило совещания командования бригады.

За сутки поражена живая сила и военная техника в 163 районах. Около Сеньково и Червоным Осколом в Харьковской ВСУ лишилась 120 военных 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад убитыми и раненными. Высокоточный удар по расположению 406-й артиллерийской бригады под Очаковым в Николаевской области уменьшил украинские силы на 50 боевиков, 10 единиц военной техники и 2000 артиллерийских снарядов.

Истребители ВКС России в районе Селидово в ДНР сбили украинский Су-24. А средства ПВО сбили 13 беспилотников, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

За сутки уничтожено 56 артиллерийских подразделений, три склада боеприпасов ВСУ около городов Запорожье, Николаев и Краматорск.

«Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской АЭС. Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка «Волна» в непосредственной близости от электростанции», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Порядка 25 снарядов было выпущено из орудий, установленных под Никополем и Марганцев в Днепропетровской области. Российская артиллерия ответила огнем и подавила огневые точки ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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