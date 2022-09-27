ВС РФ сбили два украинских МиГ-29 и семь беспилотников

Истребители ВКС России сбили два МиГ-29 воздушных сил Украины над Осокоровкой и Розовкой в Херсонской области. За сутки российские средства ПВО также уничтожили семь беспилотников в небе над Харьковской и Херсонской областями, Донецкой Народной Республикой, сообщили в Минобороны РФ.

«В воздухе уничтожены тактическая ракета «Точка-У» в районе Купянска Харьковской области, 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсон, населенных пунктов Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 184 районах. В городе Запорожье 9-й полк спецназа «Гепард» нацгвардии Украины после удара ВКС России лишился до ста боевиков. Там же уничтожены более 50 иностранных наемников.

ВСУ лишилась 50 военных и пяти единиц военной техники 59-й мотопехотной бригады после высокоточного удара по промзоне Николаева. Массированный огневой удар сократил 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ под Константиновкой на 150 бойцов.

Поражено шесть пунктов управления ВСУ, уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотников «Байрактар», 62 артиллерийских подразделения. Также разбиты три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения около Моначиновки, Купянска в Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что СВО закончится после достижения всех поставленных целей, среди которых денацификация и демилитаризация Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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