Киевский режим решил сделать из Украины «военное государство»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на встрече с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, в четверг, 29 сентября, заявил, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством, – сообщают украинские СМИ.

По итогам встречи с с главным раввином Украины Залужный в своем Telegram-канале написал: «Сегодня имел честь познакомиться и приветствовать в Генеральном штабе Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Получил благословение на победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ее Вооруженных сил в сопротивлении российской агрессии. Считаю, что Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством. Мы посвятили обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь».

Киев, Иван Бабурин

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