Российские истребители сбили МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Павловки в Николаевской области. За сутки также сбито 14 беспилотников в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, Донецкой Народной Республике.

«Средствами ПВО уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У», – рассказали в Минобороны РФ.

Российские силы поразили шесть пунктов управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также под Григоровкой Запорожской области разбита пусковая установка ЗРК «Бук-М1», а около Запорожья – две американские РСЗО HIMARS.

Уничтожена живая сила и военная техника в 153 районах. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ за сутки лишилась более 270 военных, пяти танков, шести БМП и 23 боевые бронемашин. Около Новополя в ДНР 110-я бригада территориальной обороны стала меньше на 100 националистов убитыми и ранеными.

Более 200 военных, пяти танков и девяти боевых машин пехоты лишились 66-я и 93-я механизированные бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. Командование отвело союзные войска из Красного Лимана на более выгодные рубежи, поскольку киевский режим начал наступление со значительным превосходством в силах и средствах.

Москва, Наталья Рязанова

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