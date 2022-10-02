Российские войска сорвали наступление ВСУ в Херсонской области

Киевский режим начал наступление на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Российские войска сорвали продвижение ВСУ в районе населённых пунктов Брускинское, Костромка, Давыдов Брод, сообщили в Минобороны РФ.

Киев бросил в наступление шесть батальонов ВСУ, включая два танковых.

«Наиболее активные наступательные действия велись в направлении пункта Давыдов Брод. Одновременно велось наступление на позиции российских войск в районах Брускинского и Костромки. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано», – говорится в сообщении министерства.

На этом направлении ВС РФ уничтожены более 240 украинских военных, 31 танк, 78 единиц спецтехники. За сутки на Николаево-Криворожском направлении российские силы ликвидировали более 400 военных, 43 танка, 89 единиц военной техники.

По данным МО РФ, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах. На Купянском направлении 92-я и 14-я механизированные бригады ВСУ лишились свыше 100 военных, 12 единиц техники. Авиация ВКС России уничтожила на Краснолиманском направлении более 200 военных, 10 танков и 25 БМП. Порядка 320 украинских боевиков ранены.

Высокоточный ракетный удар ВКС России по зданию управления Службы безопасности Украины в Днепропетровске уничтожил более 35 сотрудников СБУ, включая иностранных советников. Еще порядка 40 человек числятся пропавшими без вести.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников, 22 снаряда РСЗО HIMARS американского производства, баллистическую ракету «Точка-У».

ВС РФ разбиты база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике. Уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300», 51 артиллерийское подразделение на огневых позициях, командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ под Белой Криницей.

Москва, Наталья Рязанова

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