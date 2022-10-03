Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 146 районах. За сутки ВСУ лишились около 800 военных, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении российские силы ракетными ударами уничтожили более 140 военных и 19 единиц военной техники. На Краснолиманском направлении разбит резерв украинских сил под Славянском – до 100 боевиков, шесть единиц бронетехники, две боевые машины РСЗО «Град». За минувшие трое суток противник лишился более 1400 человек на этих направлениях.

ВС РФ ракетным ударом ликвидировала свыше 260 боевиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 14 единиц военной техники под Калиновкой на Артёмовском направлении. Около Первомайского на Донецком направлении союзные войска дали отпор наступлению ВСУ и уменьшили 56-ю мотопехотную бригаду на 100 человек.

Российские войска успешно отбили атаки противника на Николаевском и Андреевском тактических направлениях. ВКС России ударили по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области и ликвидировали до 60 боевиков. Киевский режим лишился около 130 военных и 23 единиц военной техники на направлении Золотая Балка, Александровка. Хотя танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться в глубину нашей обороны.

За сутки разбиты 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три батареи РСЗО «Град» в Запорожской области, радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили три беспилотника, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что СВО закончится после достижения основных целей, в числе которых демилитаризация и денацификация Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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