Российские силы ракетами разбили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ под Запорожьем. Там хранилось более 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к реактивной системе залпового огня HIMARS американского производства.

В той же местности, на территории завода «Мотор Сич» ВСУ лишились производственных цехов для ремонта авиатехники с двумя вертолетами Ми-24 внутри. Еще пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ около Харькова, Краматорска, Никополя, Березнеговатого и Зеленого Гая. Высокоточным ударом ВКС России разбили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ на окраине Днепропетровска. Также уничтожены радиолокатор украинского ЗРК «С-300» под Александровкой в Днепропетровской области, 43 артиллерийских подразделения ВСУ и зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1».

Российские истребители сбили Су-25 над Торецком и Су-24 воздушных сил Украины над Белой Криницей. Средства ПВО сбили восемь беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У» и девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области.

За сутки российскими силами поражена живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах. На Криворожском и Андреевском направлениях ВКС России уменьшили 24-ю механизированную, 17-ю танковую и 128-ю горно-штурмовую бригады ВСУ на 250 человек, девять танков, 12 БМП и 20 автомобилей.

Более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники уничтожены на Краснолиманском направлении в районе Торского. На Лисичанском направлении под Григоровкой ВСУ лишились 90 боевиков, трех танков и шести бронемашин 54-й механизированной бригады.

«На Купянском направлении в районах Двуречной, Петропавловки и Купянска Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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