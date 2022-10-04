Украинцев призвали экономить энергоресурсы «ради победы над врагом»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, комментируя прохождение отопительного сезона во вторник, 4 октября, призвал граждан экономить зимой энергоресурсы «для победы над врагом», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинского кабмина сказал: «Каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Экономия энергоресурсов этой зимой – это тоже вклад каждого из нас в победу над врагом».

Кроме экономии электричества, Шмыгаль призвал своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы не «отвлекать» финансирование ВСУ

«Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, за свет, газ, тепло, воду. В случае не оплаты населением это вынуждено будет компенсировать бюджет, отвлекая финансовый ресурс от поддержки ВСУ», – заявил Шмыгаль.

Киев, Иван Бабурин

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