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Среда, 5 октября 2022, 14:51 мск

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ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона: есть погибший и раненые

Украинские войска нанесли сегодня утром ракетный удар по зданию гостиницы в центре Херсона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области.

«Рано утром 5 октября 2022 года украинские националисты нанесли ракетный удар по гостинице, расположенной в центре Херсона на улице Белинского. К несчастью, в результате обстрела пострадали 3 мирных жителя, 1 человек погиб», – говорится в сообщении ведомства.

В минздраве добавили, что пострадавшие получили осколочные ранения и были госпитализированы в больницы региона. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

«По состоянию на 13:20 продолжается разбор конструкции поврежденного здания. На месте происшествия дежурят кареты скорой медицинской помощи», – добавили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что обстрелам подвергается также территория Донецкой Народной Республики. Как сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации ДНР, с утра по району населенных пунктов Дзержинск и Горловка было выпущено 10 ракет HIMARS.

Кроме того, с начала суток по различным населенным пунктам республики выпущено более сотни снарядов. Большинство из них – боеприпасы натовского калибра 155 мм.

Херсон, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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