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Среда, 5 октября 2022, 15:20 мск

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Женщина и 17-летний юноша погибли при обстреле Донецка

Женщина и юноша погибли сегодня в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Город снова под обстрелом. За последние два дня 64 обстрела зафиксировано. Буквально за несколько минут до эфира поступила информация по Кировскому району. Обстрел продолжается. Всего четыре района сейчас под обстрелом. В Кировском погиб мальчишка, 17 лет, и женщина погибла», – сказал Кулемзин (цитата по РИА «Новости»).

Позже мэр Донецка сообщил в Telegram-канале, что число жертв обстрела в Кировском районе возросло до трех. Анкетные данные погибших уточняются.

По его словам, ВСУ наносят удары по всем районам Донецка. Он отметил, что украинские военные продолжают использовать террористическую тактику, обстреливая объекты инфраструктуры. В частности, под удар попала городская больница № 25 в Кировском районе.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле Херсона, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Донецк, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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