Министерство обороны РФ сообщило о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Так ударами ВКС России только в Херсонской области уничтожено более 120 боевика, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил.

На Купянском направлении в Харьковской области ракетными ударами было ликвидировано до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники. В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Першотравневое и Орлянское потери ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В результате массированной огневой атаки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ДНР ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик. На Лисичанском направлении потери противника составили до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В результате ракетного удара в Запорожской области уничтожено до 30-ти боевиков и семь единиц автомобильной техники.

Отмечается, что на Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30-ти националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты. На Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Ударом «Искандера» был разрушен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2». В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», – добавили в Минобороны.

Средства ПВО сбили шесть беспилотников, а также перехватили в воздухе 15 снарядов «HIMARS», один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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