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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 6 октября 2022, 00:35 мск

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В Киеве заявили, что принятие Украины в НАТО усилит альянс

Фото: www.nato.int

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с представителями дипломатического корпуса стран Скандинавии в среду, 5 октября, заявил, что получение Украины членства в НАТО усилит весь Североатлантический Альянс, – сообщает Интерфакс-Украина

В ходе своего выступления Ермак заявил следующее: «Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или что-то другое. Наш курс – это членство в НАТО. Наша цель в этой войне – полное восстановление нашей территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. Поэтому мы уверены, что наше членство только усилит Альянс».

Глава Офиса украинского президента поздравил Финляндию и Швецию с решением о вступлении в НАТО и призвал представителей этих стран, а также Дании и Норвегии поддержать Украину в вопросе принятия в НАТО.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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