Российские истребители сбили два украинских военных самолета

Истребители ВКС России сбили два военных самолета воздушных сил Украины. МиГ-29 уничтожен в районе Новогродовки, а Су-24 около Свиридоновки в Донецкой Народной Республике.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников, три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

По данным Минобороны РФ, поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град» в Харьковской области и ДНР. Также разбиты четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения под Северском, Водяным и Запорожьем.

ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 173 районах. 35-я бригада морской пехоты, 60-я пехотная бригада ВСУ в Херсонской области и 46-я аэромобильная бригада в Николаевской области лишились более 280 военных и девяти единиц военной техники.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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