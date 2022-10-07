Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и четыре беспилотника

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, летевший в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике. Также уничтожены четыре беспилотника в Харьковской и Запорожской областях, ДНР.

«Средствами ПВО в Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Химарс» и «Ольха», около Новой Каховки и Антоновского моста – четыре противорадиолокационные ракеты «Харм», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские силы успешно отразили нападение ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направления. За сутки уничтожены более 500 украинских боевиков.

Киевский режим отправил два усиленных батальона по направлениям на Першотравневое, Кисловку, Табаевку, Берестовое, но все атаки были отражены. Украинские подразделения лишились более 80 человек, пяти танков, четырех БМП и самоходно-артиллерийской установки производства ФРГ с высокоточными боеприпасами.

На Краснолиманском направлении ВС РФ остановили наступление и попытку ВСУ переправиться через реку Жеребец. Более 30 боевиков уничтожены, разбиты две БМП и пять бронемашин, пять пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ лишились более 300 военных за сутки. Пять украинских тактических групп попытались прорваться в Пятихатки, Садок, Ищенку, Безыменное Херсонской области и в Терновые Поды Николаевской области. Но смогли только вернуться на свои позиции после отпора российских сил, потеряв семь танков, 13 боевых бронемашин и 17 автомобилей.

ВКС России ударили по силам противника под Северском, Славянском, Курдюмовкой и уменьшили их более чем на 100 человек и 12 единиц военной техники. Всего ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 162 районах.

За сутки разбиты 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения около Запорожья. Киевский режим лишился цехов для ремонта ракетно-артиллерийского вооружения на территории Шепетовского ремонтного завода в Хмельницкой области в результате высокоточного удара ВКС России.

Москва, Наталья Рязанова

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