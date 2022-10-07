Киев поблагодарил Берлин за помощь в подготовке ВСУ по стандартам НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в пятницу, 7 октября, поблагодарил генерального инспектора Бундесвера генерала Эберхарда Цорна за помощь в подготовке боевиков ВСУ по стандартам НАТО, – сообщает Интерфакс-Украина.

Агентство сообщает, что в своем телеграм-канале Залужный написал следующее: «Вопросы подготовки наших подразделений обсудил сегодня с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Эберхардом Цорном. Убежден, что подготовка войск по стандартам НАТО является ключевым фактором обретения полной взаимосовместимости. Благодарен за помощь».

Киев, Иван Бабурин

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