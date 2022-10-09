ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 снарядов: есть погибшие и раненые

Украинские вооруженные формирования продолжили обстрел территории Донецкой народной республики. Всего противник выпустил 253 снаряда, в результате чего за минувшие сутки три мирных жителя погибли и еще шестеро получили ранения.

Как сообщил штаб теробороны республики, огонь велся с применением РСЗО «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы ВФУ попали районы 11 населенных пунктов.

По данным представительства ДНР в СЦКК, повреждены 17 домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 253 единицы.

«За минувшие сутки, с 08:00 8 октября до 08:00 9 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики убиты 3 мирных жителя, 6 человек получили ранения», – уточнили в штабе.

Донецк, Светлана Антонова

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