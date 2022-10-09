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Воскресенье, 9 октября 2022, 18:29 мск

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Бойцы «ЧВК Вагнера» завершили зачистку поселка Зайцево в ДНР

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что «ЧВК Вагнера» заняли и полностью зачистили поселок Зайцево на Бахмутском направлении.

Теперь Вооруженные силы Украины потеряли один из мощных укрепрайонов близ Бахмута. Этот населенный пункт представляет собой важнейший логистический узел в данном районе, его потеря дорого обойдется националистам.

Ранее «ЧВК Вагнера» смогли закрепиться на восточных окраинах Бахмута. Тем не менее, продвижение здесь идет довольно медленно из-за крупной группировки противника – от 15 до 30 тысяч человек.

Примечательно, что новости об освобождении Зайцево появлялись и ранее. Однако побывавшие там корреспонденты ФАН опровергли эти данные, пообщавшись с «вагнеровцами». В тот раз бойцам удалось занять несколько ключевых районов, в том числе высоту с метеовышкой, откуда ВСУ вели наблюдение за окрестностями и корректировали огонь дальнобойного оружия на значительной территории ЛНР и ДНР. Кроме того, на днях стало известно об освобождении Отрадовки и Николаевки.

Донецк, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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